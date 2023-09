Andressa Urach faz R$ 1 mi em 40 dias com conteúdo adulto e comemora: ‘Deus é maravilhoso’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/09/2023 - 21:02 Compartilhe

A modelo Andressa Urach, 35 anos, afirma ter faturado alto numa plataforma adulta, e dentro de um curto espaço de tempo. A criadora de conteúdo usou as redes sociais, nesta terça-feira (12), para contar que ela é a mais nova milionária da praça.

Urach garantiu que alcançou a marca de R$ 1 milhão em apenas 40 dias produzindo seus conteúdos. O alto lucro já tem destino certo, de acordo com a ex-miss Bumbum, que surpreendeu quem acreditou que ela estava de olho em uma nova aquisição.

O valor levantado, segundo ela, será usado para sua aposentadoria.

“A mamãe tá como? A mamãe aqui está milionária! Batemos um milhão [de reais] em vendas em 40 dias de plataforma. Deus é maravilhoso!”, comemorou.

“Não vem me pedir dinheiro, que já tá tudo aplicado e trancado em investimentos, então não sai nada da mamãe aqui! A minha meta de vida é o foco na minha aposentadoria”, avisou.

Além da venda de conteúdo adulto, Urach também tem se prostituído, cobrando R$ 15 mil por hora, segundo ela informou recentemente.

Redes sociais bloqueadas

Fãs de Andressa Urach estranharam o ‘sumiço’ do perfil da modelo no Instagram, nesta terça-feira (12). A criadora ainda não se manifestou sobre o que teria acontecido, mas tem mantido a rotina de publicação nos Stories através da conta de seu filho, Arthur Urach, 18 anos, que é o responsável por produzir o material que ela publica em plataformas eróticas.

Na noite da última segunda-feira (11), a loira compartilhou o momento do jantar ao lado do primogênito, que fez uma brincadeira com ela.

“O meu Instagram não cai, mas ele foi roubado, eu acho”, disse ele, deixando a mãe assustada.

“Por que?”, perguntou ela, que de imediato entendeu se tratar dela mesma, que estava com o celular dele fazendo o Story.

Arthur Urach se referia ao fato de a mãe estar sem as suas redes sociais, tendo que emprestar o seu perfil para Andressa fazer suas postagens.

