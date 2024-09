Andressa Urach fala sobre lucro com conteúdo adulto: ‘Tudo que a igreja roubou consegui de volta’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/09/2024 - 17:36 Para compartilhar:

A modelo Andressa Urach contou ter conseguido recuperar o dinheiro que diz ter doado à Igreja Universal do Reino de Deus entre 2015 e 2019, cerca de R$ 2 milhões.

“Sofri um baque muito grande. Foram anos lutando para sair da pobreza, pra igreja levar tudo. Engraçado que o dinheiro da prostituição é sujo e nojento, mas pra igreja receber não é”, declarou Urach em papo exclusivo para o site Splash, do portal UOL, puublicado nesta segunda-feira, 9.

A produtora de conteúdo adulto revelou que ainda cobra a devolução do valor doado.

“De 2014 pra cá, tudo o que foi roubado pela igreja, eu consegui de volta. É roubo quando existe manipulação do sentimento de uma pessoa, você consegue tirar dinheiro de uma pessoa com uma ‘história bonitinha’. Eles levaram todo meu dinheiro, meus carros. Só sobrou a minha casa”, contou ela, que chegou a desistir do processo contra a Igreja, em 2023, e até pediu perdão ao Bispo Edir Macedo em um vídeo publicado no YouTube.

Com a produção de conteúdo para plataformas adultas, Urach investiu em casas de aluguel, um mercado e quatro empresas de frango, localizadas nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul.

Apesar dos altos ganhos, a modelo conta que planeja não continuar no ramo pornográfico e que pretende abrir uma igreja daqui a cinco anos.

“Eu não vou viver disso para sempre. Todo o dinheiro que eu ganho, eu invisto. Consegui comprar uma casa e um carro bom para minha mãe. Eu ajudei minha família e estou realizada”, elencou ela.

No último mês de agosto, Andressa Urach usou as redes sociais para compartilhar o comprovante de pagamento à Receita Federal no valor de R$ 462.660,00 referente à sua atividade como criadora de conteúdo adulto. A intenção da postagem foi rebater o julgamento das pessoas sobre seu trabalho.

“Minha assinatura é muito baixa. Então, imagina o quanto eu vendo pra eu pagar tudo isso de imposto – e isso é importante, eu espero que chegue na saúde, na educação. Eu contribuí como ser humano, trabalho honestamente e não tiro dinheiro de ninguém”, disparou.