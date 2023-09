Andressa Urach explica por que desistiu de reaver R$ 2 milhões doados à Igreja Universal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/09/2023 - 2:53 Compartilhe

Nesta quinta-feira, 31, Andressa Urach voltou a dizer que abriu mão de R$ 2 milhões de reais que deu à Igreja Universal. No Instagram, ela explicou a razão de ter desistido de recuperar o montante doado entre 2015 e 2019.

“Esse processo que eu movi contra eles estava me desgastando muito, emocionalmente e espiritualmente falando. Então eu abri mão do processo, eu abri mão dos R$ 2 milhões. Eu acredito que Deus, de alguma maneira, vá me retribuir de outras formas esse valor que eu acabei perdendo para a igreja”, começou ela, que rompeu com a instituição em 2020.

À época, Andressa chegou a dizer que sofreu uma “lavagem cerebral”, fato que a motivou a iniciar uma ação judicial contra a Igreja.

“Então deixei na conta do universo, e sei que todo bem que a gente faz para um lado retorna para a gente de outro. Foram 2 milhões, mas graças a Deus eu tenho bastante saúde para trabalhar e reconquistar muito mais”, finalizou.

A modelo, que voltou a se prostituir e está investindo na produção de conteúdos para o entretenimento adulto, recentemente contou que faturou R$ 666 mil em menos de 30 dias.

