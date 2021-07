Andressa Urach elogia vencedora do Miss Bumbum por sair da Universal: ‘Prisão mental’

“Lunna foi obreira e era responsável por dar auxílio e suporte na igreja, inclusive ficou noiva de pastor. Mas deixou tudo isso de lado para viver livre e sem imposições, assim como eu fiz! Me livrei daquela prisão mental. Parabéns, Lunna, por lutar pelos teus sonhos. Escolhi você como campeã, pois o teu bumbum era o mais lindo e agora sabendo que a tua história é muito parecida com a minha tenho ainda mais orgulho e certeza que fiz a escolha certa na decisão da final do Miss Bumbum. Sucesso! É só o início do que Deus tem preparado para você linda, voe alto. Você é a campeã e o título do @missbumbumbrasil 2021 é seu”, finalizou.

Relembre a polêmica de Andressa Urach x Igreja Universal.

Após deixar a igreja Universal, Andressa Urach entrou com uma ação judicial contra a instituição religiosa. Se dizendo arrependida e decepcionada, a modelo está pedindo mais de R$ 2 milhões que doou para a igreja durante os anos que contribuiu financeiramente com o dízimo.

Ela ainda chegou a revelar em sua rede social que chegou a doar para a igreja carro de luxo, joias e bolsas: “Olha, sabe qual é o pior? Eu tive que financiar um carro em 60 vezes porque nem carro eu tenho mais. Eu doei todos para a igreja, a minha Porsche Cayenne, a Land Rover, todos gente. Eu doei todos os meus carros, as joias e as bolsas da Chanel que tinha para a igreja. Na verdade, calculei aqui e descobri que o número correto é R$ 2 milhões e pouco. Foi esta quantia que eu doei para a igreja nos últimos 6 anos”, afirmou.