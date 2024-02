Andressa Urach e Pipokinha protagonizam momento íntimo durante show da MC em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/02/2024 - 15:54 Para compartilhar:

Os fãs de MC Pipokinha foram surpreendidos com um ‘show’ à parte quando a cantora se apresentava em São Paulo, na madrugada desta quinta-feira, 1º. Ao palco subiu ninguém menos que a modelo Andressa Urach para protagonizar, junto com a artista, uma cena para lá de ‘caliente’.

A produtora de conteúdo adulto tirou a roupa e as duas simularam cenas de sexo, com direito a beijo na boca e carícias nas partes intimas.

Um vídeo que circula na internet mostra o momento em que a modelo tira a blusa e fica com os seios de fora, tendo só os mamilos cobertos com uma fita, além de baixar a saia, deixando a calcinha à mostra. Em seguida, MC Pipokinha se ajoelha no palco e dá um beijo em Urach.

Ainda durante o show, Urach deu uma aula de como colocar um preservativo com a boca, utilizando um pênis de borracha para fazer as demonstração.

MC Pipokinha teria levado, de surpresa, a modelo para uma participação especial em seu show.

