Andressa Urach é internada para cirurgia de emergência, diz colunista

A modelo Andressa Urach, 35, deve passar por uma cirurgia, neste sábado, 16. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a famosa precisou ser internada de emergência, em uma unidade de saúde de Porto Alegre, por conta de pedra nos rins.

Arthur Urach, filho de Andressa, postou Stories no Instagram, na sexta-feira, 15, contando que estava no hospital, mas não havia revelado com quem e o que estava acontecendo.

Até o fechamento desta nota, Urach ainda não se pronunciou sobre o seu atual estado de saúde.

