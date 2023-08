Andressa Urach diz que ficaria com Deolane e advogada reage: ‘Passada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/08/2023 - 23:57 Compartilhe

Andressa Urach voltou a causar polêmica nesta segunda-feira, 14, ao fazer uma declaração provocante em seu Instagram. Respondendo à pergunta de um seguidor, a modelo afirmou que ficaria com Deolane Bezerra.

“Eu acho que ela não gosta de mulher, mas eu pegaria ela, certeza. Acho ela linda”, declarou Andressa, nos stories da rede social. Veja:

FAMOSOS: Andressa Urach responde seguidor que perguntou se ela ficaria com a Deolane: “Eu pegaria ela, certeza. Eu acho ela linda.” pic.twitter.com/kcFW1V9cyC — Closer Brasil (@BrasilCloser) August 14, 2023

O vídeo chegou na advogada que, por sua vez, respondeu com bom humor. “Passada. Sei nem mexer com ‘prikito'”, escreveu, em um comentário no Instagram.

Na sequência, Andressa voltou a tocar no assunto em uma sequência de stories: “Eu ensino, não precisa saber […] Eu faria ela muito feliz. Acho ela linda, acho ela uma gata, gostosa. Vai que ela esteja decepcionada com os homens, eis me aqui. Sem contar que as pessoas já me falaram que acham a gente um pouco parecidas.”

Após a “cantada”, Deolane ainda surgiu brincando com a mãe: “Agora se prepare, viu? Ser sogra de Andressa Urach.” Dona Solange, no entanto, pareceu não gostar da ideia: “Tá repreendido”, disparou.

