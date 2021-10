Andressa Urach diz que ex mandou polícia onde ela faria show: ‘Quer me prender?’

Andressa Urach usou seu Instagram na madrugada desta sexta-feira (1º) para mostrar que o ex-marido, o empresário Thiago Lopes, mandou policiais até o local onde ela faria um show.

Em seus stories, a modelo disse que não entende o motivo dele ter feito o que fez, que os dois estão separados e que ela não usa drogas.

“Gente, meu ex-marido está em frente ao meu trabalho com a polícia, quer mandar me prender por quê? Vim fazer show, não entendi. Estamos separados, não abortei e nem uso drogas! E foi ele que me deixou grávida”, escreveu a modelo.

Na sequência, Andressa publicou uma foto da entrada do local que mostra ao menos duas viaturas e policiais.

“Daqui a pouco eu ia me apresentar, fazer show à 1h30 e meu ex-marido está aqui na frente da porta, querendo, não sei, de repente me prender por não sei o quê. Ele está me acusando de coisas que não fiz”, disse a modelo em um vídeo.

Andressa diz que está há mais de 7 anos sem usar drogas, que só quer trabalhar e que quem a deixou grávida foi ele.

“Estou há mais de 7 anos sem usar drogas. E não sei por que ele está aqui na frente, porque a gente não está mais junto. Não estou entendendo aonde ele quer chegar com isso. Está aqui na frente com a polícia. Tem noção disso? Quero trabalhar. Primeiro que quem me deixou grávida foi ele. Então, assim, não estou entendendo”, finalizou.

Um pouco depois, Thiago Lopes foi ao seu Instagram para dizer que havia levado Andressa de volta para casa. “Em casa. E bem pianinha”, escreveu o empresário ao publicar uma foto da ex-mulher.

Ele ainda deixou um recado para a boate Gruta Azul, onde Andressa se apresentaria, publicando a mesma foto que Andressa usou em seus stories, com a polícia na porta do local. “Atenção, prostíbulo vagabundo. Vai ser assim agora”, disse.

