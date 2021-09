Andressa Urach diz estar sendo ameaça pelo ex-marido; empresário nega

Na tarde desta quarta-feira (29), Andressa Urach expôs na rede social trechos de uma conversa no celular com seu ex-marido, o empresário Thiago Lopes. Nos prints divulgados nos Stories do Instagram, a modelo disse que foi traída pelo companheiro e revelou estar sendo ameaçada por ele.

No primeiro trecho, Urach pergunta se Thiago foi até um hotel e que ele tinha dinheiro para se instalar. “Você me ofende e acha que tenho que aceitar isso?”, disse Urach. Thiago responde dizendo que só sairia quando retirasse a mudança dele.

Já no segundo trecho, a loira manda mensagem atribuindo a separação ao ex-companheiro e cita uma traição: “Quem separou foi você, me deixou grávida, me traiu. E ainda me humilhou falando que ia me ajudar com pouco de dinheiro, sabendo que eu não tinha como me sustentar”, diz Andressa.

Lopes diz que nunca irá perdoar a ex por isso e faz uma ameaça: “Tu nunca me conheceu em fúria, não volta para casa”.

“Quando casou comigo, você foi meu cliente, sabia do meu trabalho. Aceitou e achou que eu iria fazer o que já que me deixou?”, questiona Andressa.

O bate-papo se encerra com Thiago dizendo que o filho dela, Arthur, estava em casa com fome, o que foi rebatido por ela.

Ela disse estar expondo a conversa por estar sendo ameaçada e que Thiago não pagou o plano de saúde mesmo com Urach estando em gestação.

Thiago se defendeu na rede social das acusações. Também por meio dos Stories, ele disse, sem apresentar provas, que Andressa Urach estaria agindo por justificativas “espiritual, boderline ea gestação”.

