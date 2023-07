Andressa Urach defende filho gravar seus conteúdos de entretenimento adulto: ‘Extremamente profissional’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/07/2023 - 8:32 Compartilhe

De volta à produção de conteúdo de entretenimento adulto, Andressa Urach conta com a ajuda do filho, Arthur Urach, de 18 anos, para gravar e fotografar alguns de seus trabalhos para as plataformas Onlyfans e Privacy. No Instagram, no domingo, 23, a modelo rebateu a polêmica sobre o assunto.

Questionada sobre não ter vergonha de gravar os conteúdos na frente do filho, a modelo explicou que Arthur não é responsável por todos. Alguns são produzidos somente por ela e outros, “quando são muito pesados”, contam com ajuda de outra pessoa.

“Ele [Arthur] é extremamente profissional, porque ele quer ser fotógrafo. Ele vai estudar para isso, é uma profissão. A gente vê como um trabalho a plataforma do Onlyfans ou Privacy, que são de fotos ou vídeos sensuais. Trabalho é trabalho, fica separado isso”, defendeu Andressa.

Vale lembrar que Andressa Urach polemizou recentemente ao levar Arthur à boate Gruta Azul Club, em Porto Alegre (RS), onde trabalha.

