Andressa Urach confessa vontade de reatar o casamento com Thiago Lopes: ‘Apaixonada por ele’

A modelo Andressa Urach, 36 anos, revelou aos seus seguidores no Instagram, nesta segunda-feira, 13, que ainda é apaixonada pelo ex-marido, o empresário Thiago Lopes, pai de seu caçula, Leon, de 1 ano e nove meses.

A produtora de conteúdo adulto abriu a sua caixinha de perguntas e foi questionado sobre a relação que os dois mantêm atualmente. É que Urach e o ex-marido saíram juntos, no último domingo,12, para jantar, o que deixou os fãs animados com uma possível reconciliação.

“Não sei se ele é apaixonado ou não por mim, mas existia muito amor entre nós quando houve o rompimento”, garantiu a modelo ao responder as perguntas nos Stories.

Os seguidores quiseram saber se ela voltaria com Thiago e se abandonaria as gravações de conteúdos pornográficos.

“Não [tivemos recaída]. Eu e o Thiago somos só amigos. Chegamos a um acordo por causa do Leon, de decidir ser mais próximo, conviver mais juntos, já falei pra ele passar Natal aqui em casa com a mãe dele e o Leonzinho. Agora que estamos amigos, estamos nos respeitando. Seremos amigos próximos, mas não relacionamento”, disse ela, acrescentando que aceitaria reatar o casamento se o empresário quisesse.

“Thiago não aceitaria meu trabalho no conteúdo adulto, então não existiria essa possibilidade. A gente não dormiu junto. Eu estava em um quarto com minha mãe, e ele com a mãe dele e Leon em outro quarto. A gente só saiu pra jantar junto. Não digo nunca [sobre reatar o casamento], porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Todo mundo sabe que eu o amo, sou apaixonada por ele. Só não volto com ele porque ele não aceita meu trabalho, senão a gente estaria junto”, completou.

Urach e Thiago se separaram em fevereiro de 2023, quando o filho completou uma ano de vida, em meio a polêmicas. Ela chegou a ser internada pele então marido após um surto e ele obteve na Justiça a guarda da criança.

