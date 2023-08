Andressa Urach compra carrão de luxo de R$ 180 mil: ‘Me dando de presente essa belezinha’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/08/2023 - 19:55 Compartilhe

Andressa Urach, 35 anos, está feliz da vida com uma nova aquisição e fez questão de compartilhar a conquista com seus seguidores no Instagram, nesta quinta-feira (03).

A ex-Miss Bumbum comprou um Jeep Compass zero km, um mimo que custa nada menos que R$ 180 mil.

Ela posou toda sorridente ao lado do novo possante. Na legenda, ela destacou que é campeã de vendas de assinaturas em uma plataforma de conteúdo adulto.

“Todo trabalhador é digno do seu trabalho!!! Em menos de um mês sou a campeã em vendas (…) Hoje estou me dando de presente essa belezinha. Estou muito feliz!!!”, disse ela, agradecendo aos seguidores pelo apoio.

Nos comentários, internautas se dividiram em críticas ao tipo de atividade profissional que a modelo desempenha e elogios pelo esforço em realizar suas conquistas.

Em outras mensagens enviadas, os seguidores lembraram que a modelo alegou ter perdido dinheiro ao doar milhões a uma igreja.

“Só toma cuidado para não doar de novo lá”, disse um. “Te roubaram, mas Deus te deu em dobro !!”, comentou outro.

