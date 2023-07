Andressa Urach comenta sexo com clientes fedidos: ‘Dá o sabonete na mão deles’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/07/2023 - 10:15 Compartilhe

A modelo Andressa Urach, de 35 anos, segue revelando detalhes ousados da sua intimidade. Em nova conversa com os fãs nas redes sociais, a produtora de conteúdos adultos ensinou alguns truques para lidar com clientes fedidos.

Ao ser questionada sobre homens falharem na hora ‘H’ da relação, Andressa disse que é normal e que o nervosismo acaba atrapalhando alguns clientes.

“Muito normal. 70% fica muito nervoso e acaba falhando e eu fico sofrendo. Até tomando o azulzinho às vezes não funciona. É algo muito comum. Se estiver muito nervoso ou ansioso, acaba acontecendo”, contou.

Em outra resposta, Andressa Urach ensinou alguns truques para lidar com a falta de higiene de alguns clientes.

“Sempre tenho sabonetinho líquido junto comigo e peço para eles tomarem banho antes. Você pode dizer, ‘fui ao banheiro, fiz xixi e tomei um bainho (sic). Você podia tomar uma bainho também, hein’. Dá o sabonete na mão deles e eles vão”, detalhou.

Relação com o ex

Também na caixinha de perguntas, Andressa abriu o jogo sobre sua relação com o ex-marido, Thiago Lopes. Segundo ela, o antigo companheiro não aceita seu trabalho no universo erótico.

“Quero muito que ele seja feliz, se ele gostasse de festinha, eu pegava essa mulherada todinha junto com ele. Se ele aceitasse meu trabalho, voltaríamos, mas ele não aceita. Ainda existem sentimentos entre a gente. Ele me contou que vai conhecer uma pessoa e postar foto com ela. Estou preparada. Claro que senti um pouco de ciúmes. Mas torço muito por ele e até disse: ‘Deixa eu pegar ela junto’. Mas ela não quis. Egoísta. Mas a gente matou a saudades faz poucos dias. A gente marta a saudade e depois a gente briga”, relatou.

“Já tivemos várias recaídas, mas agora estamos brigados e não vai mais acontecer. Pagou para ficar comigo e agora fala mal de mim”, finalizou.

