Andressa Urach assina ‘contrato de namoro’ com ator pornô; saiba o que é

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/09/2024 - 7:54 Para compartilhar:

A influenciadora Andressa Urach, de 36 anos de idade, deu um novo passo em sua relação com o ator pornô Lucas Ferraz. Na última terça-feira, 10, ela assinou um “contrato de namoro” com o rapaz. Urach compartilhou fotos do documento em seu Instagram, nesta quinta, 12.

Esta manobra foi feita pelo fato da criadora de conteúdo adulto ainda ser oficialmente casada com Thiago Lopes, com quem tem um filho Leon, de 2 anos e meio. Atualmente, Urach e o ex-marido, embora não oficialmente, lutam na Justiça pela guarda do menino.

O contrato de Andressa e Lucas foi registrado no 10º tabelionato do Rio Grande do Sul. Algumas cláusulas de ‘contratos de namoro’ incluem acordo de que as partes estabelecem que coabitação não é indicativo de finalidade de constituir família ou firmar união estável.

Além disso, outro ponto de destaque é que cada um deve arcar com suas próprias contas, e as despesas do casal serão custeadas por ambos, de acordo com seus respectivos rendimentos. Urach e Lucas também concordam que são financeiramente independentes, e não devem receber assistência do outro em caso de dissolução do contrato.

Mais um ponto acordado entre casal é a “total e inquestionável” separação de bens, e que eles abrem mão de qualquer herança e direitos sucessórios um do outro.

Também consta que a dissolução do contrato não exige notificação prévia, e que será imediatamente extinto caso o relacionamento chegue ao fim. Eles também deverão devolver pertences um do outro em caso de fim de romance, e os presentes dados não podem ser exigidos de volta. Em caso de gravidez, não haverá conversão de contrato de namoro para união estável.