Andressa Urach anuncia que voltará a trabalhar em boate e recebe críticas dos fãs

A modelo Andressa Urach, 35 anos, surpreendeu os fãs ao anunciar, na última sexta-feira (16), que voltará a trabalhar em boate.

Através dos Stories de seu Instagram, ela informou que estaria, a partir das 20h30 na boate Gruta Azul, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O estabelecimento, uma casa de entretenimento adulto, já contou com o trabalho da modelo em anos anteriores.

“Eu avisei que eu mesma contaria… Estou voltando amanhã, sábado, para o Gruta Azul. O melhor da vida passa por aqui! Espero vocês lá”, escreveu ela ao compartilhar uma imagem sua nos Stories e no Feed.

Nos comentários, internautas lamentaram a decisão da vice miss-bumbum e até criticaram a decisão da modelo

“Assim você confunde as seguidoras”, disse uma fã. “Ontem mesmo falei que você ia para a igreja”, lamentou outro. “Mulher, como você é confusa, não sabe o que quer”, analisou uma outra seguidora; “Tem que se tratar! Não é normal isso”, aconselhou mais uma fã.

Vale destacar que a boate é a mesma em que ela trabalhou em 2021 após anunciar a decisão de voltar à prostituição durante a gravidez de seu filho caçula, Leon, hoje com 1 ano e 4 meses. Na ocasião, o pai da criança, seu ex-marido Thiago Lopes, chegou a chamar a polícia na tentativa de retirar Urach do estabelecimento.

Confira a publicação de Andressa Urach no Instagram:

