Andressa Urach anuncia que começará uma nova faculdade

A mais nova universitária do mundo dos famosos: na última sexta-feira (16), Andressa Urach revelou que foi aprovada no vestibular de biomedicina e começará os estudos em breve. A notícia foi dada pela ex-Miss Bumbum em seu canal do YouTube.

“Acabei de ter uma notícia maravilhosa […] Passei no vestibular para biomedicina, em agosto eu vou iniciar as aulas. Eu estou muito feliz”, começou ela. “Vão ser aulas presenciais em Porto Alegre. 4 anos de muito estudo, muito esforço, muito empenho, e dessa vez eu pretendo terminar a faculdade”, completou.

Urach relembrou seguidores que essa não é sua primeira vez na universidade. “Eu tinha começado a fazer enfermagem, daí eu vi que não era o que eu queria e tranquei. Comecei a fazer estética e cosmética e estou quase para me formar, mas eu tranquei porque vi também que não era o curso que eu queria seguir. Mas agora biomedicina eu acredito que eu irei até o fim, porque é uma área da beleza que eu gosto.”

A empresária, que enfrenta uma briga judicial pela guarda do filho de 1 ano, ainda revelou que presente voltar para o interior do Rio Grande do Sul aos finais de semana. “Venho ver o Leonzinho [seu filho com o ex-marido Thiago Lopes]. A guarda temporária está com o Thiago, e ele está muito bem cuidado. E durante a semana vou estar estudando em Porto Alegre”, concluiu.

Assista o vídeo completo aqui.

