Andressa Urach anuncia parceria com ex-amante de Neymar: ‘Estrelas das seleções’

A modelo Andressa Urach usou as redes sociais, nesta terça-feira, 20, para anunciar mais uma nova parceira em produção de conteúdo. Ela e a influenciadora Fernanda Campos, ex-amante de Neymar Jr., agora estão juntas em um novo projeto.

Em seu perfil no Instagram, a produtora de conteúdo adulto publicou uma foto em que as duas aparecem juntinhas, usando camisetas de seleções de futebol, fazendo referência aos jogadores com quem já se envolveram.

“Agora, a seleção Portuguesa entendeu melhor os motivos do atacante da seleção Brasileira. Vem ver de perto Portugal x Brasil. As estrelas das seleções juntinhas”, escreveu ela na legenda da publicação no Feed.

Nos comentários, fãs aprovaram a novidade. “Acho que vai dar pênaltis”, brincou um fã. “O jogo promete muitas divididas”, opinou outro. “Andressa, a melhor marketeira”, elogiou mais uma.

