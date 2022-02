Andressa Urach anuncia nascimento de Leon, seu segundo filho

Andressa Urach deu as boas vindas a Leon, seu segundo filho. A modelo, que já é mãe de um jovem de 16 anos, compartilhou uma foto com o recém-nascido em seus braços, anunciando a chegada dele. Leon nasceu na última sexta-feira (11), às 20h, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele é fruto do relacionamento de Andressa com Thiago Lopes.

+ ‘Mussum, o filmis’: Nova produção terá Aílton Graça como intérprete do humorista

+ Com o namorado, Zilu viaja para Boston para curtir show de Rick e Renner

“Nosso Leon nasceu! 34 semanas de gestação. (Significado do nome Leon: Valente como um Leão). Data: 11/02/2022 Horário: 20:07 Peso: 2495kg Comprimento: 46 cm. Ele nasceu saudável e não precisou de UTI”, declarou Andressa na legenda, que registrou o parto em seu canal do YouTube. A gestação da modelo foi regada à polêmicas, já que logo no início ela se separou do marido e disse ter voltado a frequentar a boate em que fazia programa.

Confira a publicação:

Instagram will load in the frontend.

Saiba mais