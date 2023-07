Andressa Urach afirma ter feito sexo com cachorro aos 11 anos: ‘Tenho vergonha’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/07/2023 - 8:47 Compartilhe

A modelo Andressa Urach, de 35 anos, fez novas revelações em suas redes sociais. No Instagram, a famosa abriu uma caixinha de perguntas e tirou algumas dúvidas dos fãs.

Em um dos questionamentos recebidos, Urach foi perguntada se transaria com um cachorro. A resposta da modelo, contudo, surpreendeu. “Hoje não, mas já aconteceu”, disse.

Na sequência, Andressa detalhou o ocorrido e explicou que a situação aconteceu quando ela tinha 11 anos. A modelo também se mostrou arrependida pelo episódio.

“Quando aconteceu, eu tinha 11 anos de idade e não sabia o que estava fazendo. Fui brincar na casa da minha amiguinha e a minha amiguinha colocou o cachorrinho para lamber as minhas partes íntimas”, contou.

“Eu tenho pavor disso, tenho nojo, tenho vergonha disso. Mas foi uma coisa que aconteceu, infelizmente, na minha vida. Eu relatei no meu livro [Morri para viver]. Não tenho como negar. Aconteceu, faz parte do passado. Já me perdoei e vamos em frente”, acrescentou.

Segundo Urach, seu primeiro orgasmo aconteceu justamente no episódio envolvendo o cachorro.

“Tive meu primeiro orgasmo com o cachorro me lambendo. Eu tinha 11 anos. E eu nunca tinha tido um orgasmo. Foi aí que eu comecei com o vício da masturbação, porque até então eu não sabia que podia tocar naquela região do clitóris e que seria bom”, completou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias