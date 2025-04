Andressa Urach acusa Maraisa de psicofobia por música sobre transtorno mental

A influenciadora Andressa Urach usou as redes sociais no sábado, 26, para se manifestar contra a música “Borderline”, lançada por Maraisa. Diagnosticada com Transtorno de Personalidade Borderline, a empresária afirmou que irá denunciar a cantora ao Ministério Público, alegando que a canção reforça preconceitos e estigmatiza pessoas com transtornos mentais.

“Maraisa, em nome de todos os borderlines, nos sentimos ofendidos com essa música infeliz, que gera preconceito e prejudica a saúde mental de muita gente. Isso é crime”, declarou, em vídeo. Segundo ela, pessoas com o transtorno estão se organizando para formalizar a denúncia.

Andressa também acusou a música de acionar “gatilhos horríveis” em quem já enfrenta dificuldades emocionais. “Você não pode tratar um borderline como maluco, como diz na sua letra. Isso é grave”, criticou.

Após as críticas, Andressa comemorou a exclusão da publicação feita por Maraisa no Instagram. “Conseguimos! Mas a luta continua. Denunciem mesmo assim!”, escreveu, defendendo leis mais duras contra a psicofobia.

Até o momento de publicação desta nota, a equipe da cantora não havia se pronunciado oficialmente acerca do assunto.