Andressa Urach abre leque de fetiches sexuais: ‘Queria fazer video com cadeirante’

A modelo Andressa Urach voltou a causar burburinho nas redes sociais. Nesta quinta-feira, 7, ela utilizou os stories no Instagram para falar sobre fetiches sexuais que ainda quer realizar.

“Estava aqui pensando nas gravações da plataforma do Privacy [plataforma de conteúdo adulto], alguns fetiches que eu gostaria de realizar”, começou.

“Eu queria fazer vídeo com um casal, e também queria fazer vídeo com um cadeirante, com criadores de conteúdo”, disse.

Urach pediu ainda para que os interessados mandem sugestões para seu filho Arthur, que é quem grava os vídeos explícitos da mãe: “Então, se vocês conhecem alguns, enviem mensagem ao Instagram do Arthur [Urach], porque fica mais fácil dele visualizar, porque eu recebo muitas mensagens aqui no Instagram e não consigo visualizar”.

