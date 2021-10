Andressa Suita surge com look milionário em show de Gusttavo Lima

Andressa Suita marcou presença em show do marido Gusttavo Lima #EmbaixadorInGoiânia e o que chamou atenção foi o look escolhido para a ocasião. Apostou em um luxuoso vestido ‘Jacquard’ em preto e branco, além de um salto ‘ankle boot‘ no mesmo estilo. O look completo era da marca Balmain Paris e custou cerca de R$24 mil, sendo quase R$14 mil do vestido e R$ 9mil da bolsa.

Confira:

Instagram will load in the frontend.

Saiba mais