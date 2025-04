Andressa Suita nega boatos de que estaria grávida: ‘Brincadeira com a irmã’

A assessoria de imprensa da modelo e empresária Andressa Suita divulgou nesta quarta-feira, 23, uma nota em que afirma que ela não está grávida, após uma foto viralizar nas redes sociais. Na imagem, a esposa do cantor Gusttavo Lima aparece com a mão segurando a barriga ao lado de sua irmã e de seus pais.

Segundo a equipe, “a foto publicada recentemente foi apenas uma brincadeira entre ela e sua irmã, Luara, após o almoço de Páscoa da família. Nota-se que, na imagem, as irmãs estão rindo, enquanto seus pais aparecem sem entender nada”.

Ainda de acordo com a equipe de Suita, “sobre a menção “vovô do ano”, no Instagram do patriarca Itamar Suita, esclarecemos que a mesma está presente na biografia desde a criação do perfil em 2020, que leva o nome de @vovôsuita”.