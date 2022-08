Andressa Suita mostra quadriciclos dos filhos: ‘Mais um brinquedo para tirar a paz da mãe’

Da Redação 16/08/2022 - 21:48 Compartilhe

Os filhos de Andressa Suita e Gusttavo Lima estão motorizados! Nesta terça-feira (16), a modelo mostrou os quadriciclos que os pequenos ganharam de presente. “Mais um brinquedo para tirar a paz da mãe”, escreveu ela.

No vídeo, Gabriel aparece pilotando sozinho, enquanto Samuel dirige com a ajuda do pai. O trio se diverte na área externa da mansão do sertanejo.

A criançada gosta de acelerar. No início do ano, os filhos do casal apareceram dirigindo um buggy de R$ 24 mil.

