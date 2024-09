Andressa Suita exibe conversa com Gusttavo Lima e dispara: ‘Nunca se esqueça que você é o embaixador’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/09/2024 - 10:01 Para compartilhar:

Andressa Suita usou o seu Instagram para compartilhar mensagens trocadas com o cantor Gusttavo Lima, antes de mais um show do sertanejo no Brasil.

O post vem depois que o artista teve a prisão decretada na Operação Integration, que investiga esquemas de lavagem de dinheiro e pelo qual Deolane Bezerra ficou 20 dias presa.

Quando a prisão de Gusttavo Lima foi decretada, ele estava em Miami, nos Estados Unidos. No dia seguinte, o juiz anulou a decisão e ele pôde retornar ao Brasil com a família, onde tinha uma agenda de shows.

“Bom show, arregaça. Nunca se esqueça que você é o embaixador, o maior do mundo. É por isso que eles estão tentando te tirar desse lugar, não aceita”, avisou Andressa em um áudio.

“Faça uma ótima entrega hoje, tô aqui emanando muitas energias positivas, porque eu conheço o coração e sei o quanto você é do bem, merece brilhar cada vez mais. É um degrau que a gente precisa subir”, completou.