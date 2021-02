Andressa Suita chama Gusttavo Lima de ‘amor’ e confirma reconciliação; veja vídeo

Cada dia que passa a confirmação da reconciliação de Andressa Suita e Gusttavo Lima fica evidente. O casal passou mais um final de semana juntos ao lados dos dois filhos, Gabriel e Samuel, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Em um vídeo na web, uma fã da modelo e cantor pede para o sertanejo mandar beijo para a câmera, na sequência, Suita chama Lima de ‘amor’ e diz: “Amor, manda beijo”, confirmando que eles estão mais unidos do que nunca.

A aproximação do casal não vem de hoje. Essa é a segunda viagem que eles fazem juntos, além de terem anulado o processo de divórcio. Segundo informações do programa ‘Balanço Geral’, da Record TV, Andressa e Gusttavo teriam pedido aos advogados que suspendessem a ação após conversas que estão tendo com grandes possibilidade de reatar o matrimônio.

Assista ao vídeo:

