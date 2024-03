Andressa Miranda realiza transplante de sobrancelhas e apresenta resultado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/03/2024 - 16:03 Para compartilhar:

Andressa Miranda, 35 anos, compartilhou o resultado de um procedimento estético um tanto diferente e chamou a atenção dos seus seguidores nas redes sociais, nesta terça-feira, 26.

A influenciadora, que está em processo de recuperação após realizar transplante de sobrancelhas, publicou fotos apresentando o resultado, após a primeira semana, exibindo o antes e depois.

A intervenção é uma pequena cirurgia, realizada com aplicação de anestesia local, e geralmente feita com fios do couro cabeludo. Andressa contou que a cirurgia durou cinco horas.

“Vou dormir com essa almofada no mínimo por 15 dias para os pelos não terem nenhum tipo de atrito, sedação moderada”, disse ela logo após a intervenção estética.

O procedimento opiniões na web. Alguns internautas se mostraram surpresos ao descobrir a existência desse tipo de transplante.

“Você é maravilhosa de qualquer jeito, mas antes estava bem melhor. O que importa é você gostar e se sentir bem”, comentou seguidora. “Ficou mais jovem, com cara daquelas modelos de passarela! Linda”, escreveu outra internauta.

