Andressa Miranda e Gretchen dançam em vídeo e exibem gingado

Gretchen e a nora Andressa Miranda, que é casada com o vereador Thammy Miranda, postaram nas redes sociais um vídeo dançando juntas, no sábado (18). De biquíni, as duas exibiram gingado e Andressa aproveitou a legenda do post para mandar um recado aos haters.

“Nossas bundas de preocupadas pra opinião alheia”, escreveu a esposa de Thammy Miranda.

