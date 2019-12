Andrés Sanchez nega negociação com presidente do Grêmio sobre meia Luan

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, negou que tenha conversado durante a semana com o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., sobre uma possível transferência do meia Luan para o clube paulista na temporada de 2020.

Em Porto Alegre, o mandatário gremista afirmou que havia conversado com Sanchez, mas as negociações, concretamente, não tinham avançado sobre o tema Luan, classificando a conversa entre ambos como vaga, “praticamente uma consulta”.

“O Corinthians tem interesse em grandes jogadores e o Luan é um deles. Não falei nada de Pedro, de João, de Luan, de nada. Só falei para ele que estavam saindo notícias na imprensa e que jamais faria coisas sem falar com ele, apenas isso. Não falei de Luan, falei de jogadores do Corinthians”, explicou Andrés.

“Tenho uma bela relação com o Bolzan, mas não falamos de Luan. Falamos de jogadores do Corinthians, de um jogador, que ele disse que não interessa e acabou”, completou o corintiano.