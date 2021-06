Andres Rueda confirma renovação de Sandry com o Santos

O presidente do Santos confirmou a renovação do volante Sandry. O novo contrato, antes com validade até 31 de julho de 2022, passa agora a valer até 2025.

O estafe e a direção santista resolvem os últimos detalhes para assinar o novo vínculo amanhã (17).

“Desde o início da gestão a gente conversa com o empresário, com a família, com o jogador. Sempre disse que estava muito otimista na renovação. Uma coisa é renovação, outra é o jogador ser vendido ou não. Depende de ter proposta concreta. Continuo muito otimista na renovação. Independente de ficar ou ser vendido, a renovação eu tenho praticamente certeza que isso deve ocorrer”, disse Rueda ao programa De Olho no Peixe.

Sandry atualmente se recupera de uma cirurgia no joelho direito, lesão que sofreu durante um treino do Santos. O jogador deve voltar aos campos em novembro.

