Andrés diz que Gabriel tinha acerto com o Corinthians, mas optou pelo Flamengo

O presidente Andrés Sanchez revelou que o Corinthians tinha apalavrado um acerto com o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, e o meia Thiago Neves, mas os jogadores preferiram jogar no Flamengo e Cruzeiro, respectivamente. O dirigente contou que ambos optaram pelos atuais clubes por receberem uma oferta salarial maior.

“Tem jogador aí que estava acertado com o Corinthians e recebeu proposta maior do Flamengo… Vai para o Flamengo, então”, disse o dirigente, em entrevista ao Fox Sports. Quando questionado sobre quem era o atleta, soltou. “Sim, é o Gabigol. Estava apalavrado conosco, mas foi para o Flamengo. Recebeu uma proposta melhor? Tem que ir para onde recebeu a melhor proposta”, completou.

Gabigol está emprestado ao Flamengo até o fim do ano e pertence a Inter de Milão. O clube carioca é responsável pelo pagamento integral do salário do jogador, algo em torno de R$ 1,25 milhão por mês.

Quanto a Thiago Neves, o meia de 34 anos recebeu uma oferta do Corinthians enquanto negociava a renovação de contrato com o Cruzeiro e deixou tudo encaminhado para acertar com o clube paulista. Entretanto, o time mineiro fez uma oferta mais vantajosa e ele optou permanecer. “Thiago Neves também estava apalavrado, mas recebeu uma oferta melhor e tem que aceitar”, minimizou o dirigente corintiano.