Andrés confirma negociação com o Athletico-PR por Pedro Henrique: ‘Bom pra ele e pro Corinthians’ Na manhã deste sábado, em rede social, presidente do Timão falou sobre conversas em curso para a venda do zagueiro ao Furacão. Na sexta-feira ele havia negado a informação

O Corinthians está próximo de vender o zagueiro Pedro Henrique para o Athletico-PR. Entre os clubes o negócio está praticamente concluído por 1 milhão de euros (R$ 6,16 milhões na cotação atual), restam as confirmações burocráticas que passam por Fifa e CBF. Na manhã deste sábado, o presidente Andrés Sanchez, por meio de seu Twitter, confirmou as conversas avançadas.

Na última sexta-feira, o mandatário corintiano usou a mesma rede social para negar informação dada pelo GloboEsporte.com, e confirmada pelo LANCE!, de que Timão e Furacão já tinham um acerto pelo zagueiro. Segundo Andrés, nunca houve qualquer proposta e pediu provas de que elas existissem.

– Quero que provem quem trouxe e teve proposta pro Pedro Henrique que infelizmente no Corinthians só criticam o garoto, não tem sossego pra jogar. Nunca existiu proposta pro PH – disse o dirigente.

Já neste sábado pela manhã, o discurso foi diferente. Andrés respondeu ao post anterior para desmentir “bobagens” e disse que antes dessa proposta do Athletico, nunca houve proposta por Pedro Henrique, além de confirmar o negócio, o qual ele considera bom para todas as partes envolvidas.

– Escrevi porque tem gente falando bobagem por ai. PH não teve nenhuma proposta antes dessa do Athletico. Bom negócio pra ele e pro Corinthians.

Escrevi pq tem gente falando bobagem por ai. PH não teve nenhuma proposta antes dessa do Atletico. Bom negócio pra ele e pro Corinthians. — Andres Sanchez (@andresanchez63) July 18, 2020

Segundo o “Meu Timão”, o clube paranaense inclusive já deu entrada no pré-registro do zagueiro na federação local. A transação foi fechada por 1 milhão de euros (R$ 6,16 milhões) por 60% dos direitos do atleta, que detém os outros 40%. Há a possibilidade de o volante Richard ser envolvido na negociação, porém por empréstimo de um ano e meio de duração.

Acontece que a transferência ainda depende de liberações burocráticas, uma vez que o Athletico-PR foi punido pela Fifa por conta da contratação do atacante Rony (atualmente no Palmeiras), em 2018, quando havia deixado o Albirex Niigata-JAP em litígio, ambas as partes sofreram sanções e o clube terá de ficar duas janelas de transferências sem contratar jogadores.

A CBF, que regulariza as inscrições no futebol brasileiro, ainda não tem uma clareza sobre a punição imposta pela entidade máxima do futebol mundial. Enquanto isso, Corinthians e Athletico-PR ainda aguardam esse definição para oficializar o negócio, que já está bastante encaminhado entre os clubes.

Aos 24 anos, Pedro Henrique tem sido titular da zaga corintiana desde o início deste ano. Ao lado de Gil, ele se destacou na primeira parte da temporada e se firmou na posição. Em 2019 ele foi emprestado ao próprio Athletico-PR, e já havia trabalhado com Tiago Nunes por lá. Se o negócio for fechado, o Timão contará com Gil, Danilo Avelar, Bruno Méndez e Léo Santos para o setor.

E MAIS:

Veja também