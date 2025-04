Andréia Horta faz post sobre homem tóxico em meio à polêmica com Cauã Reymond

Um novo post de Andréia Horta está sendo considerado uma indireta para Cauã Reymond, em um stories desabafando sobre a toxidade masculina. A publicação, feita na manhã desta quinta-feira, 17, foi feita em meio a polêmicas sobre o comportamento do ator no set de gravações de “Vale Tudo”.

+ Web aponta indireta de Alice Wegmann após boatos de briga entre atores de ‘Vale Tudo’

“Quando um homem tóxico, misógino, violento, abusivo, ardiloso, perverso, mau caráter… é denunciado, isso precisa ser escutado e medidas serem tomadas”, escreve.

A atriz ainda fala sobre como as pessoas “fingem” não ver quem está sofrendo com essas agressões. “Quando um homem é denunciado precisa ser escutado e medidas serem tomadas. Isso é doloroso e acontece todos os dias. Por que esses homens ainda seguem impunes? Que tipo de atitude da sociedade segue protegendo o agressor?”, questiona.

+ Mariana Goldfarb aponta misoginia e violência em meio à polêmica com Cauã Reymond

Internautas acreditam que a mensagem seja uma indireta para Cauã Reymond, uma vez que as denúncias recentes de ex-namoradas e atrizes que já trabalharam com o ator vieram à tona – lembrando que a dupla contracenou já junta em 2021, na novela “Um Lugar ao Sol”.

Nas redes sociais, usuários não deixaram o post passar batido. “E todo dia a lista de exposed do Cauã Reymond só cresce”, escreveu uma pessoa. “O Cauã mexeu até com a Andréia Horta em um lugar ao sol”, se surpreendeu outra. “O Cauã mexeu até com a Andréia Horta em um lugar ao sol”, apontou ainda uma terceira.