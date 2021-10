Andreas reencontra Athletico-PR, onde quis jogar e no qual fez 1° gol no Flamengo

Andreas Pereira vive uma história de amor com o Flamengo. Chegou sob desconfiança para substituir o ídolo Gerson e rapidamente caiu nas graças da torcida. Com gols, boas chegadas na frente e um futebol vistoso, o meia é uma das esperanças dos cariocas abrirem vantagem na semifinal da Copa do Brasil. Às 21h30, na Arena da Baixada, o flamenguista reencontra o Athletico-PR, rival no qual fez seu primeiro gol na volta ao Brasil e que sonhava um dia jogar para alegrar os pais.

Apesar de ter nascido na Bélgica, Andreas Pereira é filho de paranaenses e nunca escondeu que um dia gostaria de defender o rubro-negro do Paraná. Para satisfazer, principalmente, o pai Marcos Pereira, atacante que rodou por clubes amadores do Paraná – nesta fase da vida ganhou apreço pelo Athletico-PR – antes de se aventurar na Bélgica.

Mesmo nascido no país europeu, Andreas Pereira optou por defender as cores da seleção brasileira. Já passou nos divisões de base e agora espera manter o bom rendimento para chamar a atenção de Tite e se juntar aos companheiros Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa na equipe principal.

Em sua visão, se destacar em jogos grandes, como as semifinais da Copa do Brasil com o Athletico-PR e a final da Copa Libertadores, frente o Palmeiras, podem render uma futura convocação, faltando pouco mais de um ano da Copa do Mundo.

Há 20 dias, Andreas Pereira comemorou seu primeiro gol pelo Flamengo em vitória contundente sobre o Athletico-PR, por 3 a 0, no Maracanã. Já fez mais um, de falta, contra o Juventude, e ganhou mais liberdade de Renato Gaúcho para chegar na área dos oponentes. Antes segundo volante, o ex-jogador do Manchester United agora vem atuando como armador, na vaga do contundido Arrascaeta, e se destacando. Renato Gaúcho espera que sua precisão no passe e os chutes de fora da área façam a diferença em Curitiba.

Além do uruguaio, o Flamengo ainda não terá David Luiz, Diego Ribas e Bruno Henrique na Arena da Baixada. Todos se recuperam de lesão. Por outro lado, Pedro não sente mais as dores no joelho e faz parte da delegação. Deve ser opção para Gabriel Barbosa. Fora no 0 a 0 com o Cuiabá por causa de atraso do voo após defender o Chile nas Eliminatórias, o lateral-direito Isla deve voltar à posição, na vaga de Matheuzinho.

TIME DESCANSADO – O técnico Alberto Valentim quer acabar com o efeito sanfona na temporada e aposta no time “descansado” para abrir frente diante do Flamengo. O treinador poupou suas principais peças na derrota para o Fluminense para estarem “inteiros” nesta quarta-feira.

A ordem é fazer valer o mando de campo e explorar o apoio da torcida para levar uma vantagem, mesmo mínima, ao Maracanã na próxima semana. O problema vem dos desfalques.

Se por um lado o técnico festeja um time mais descansado – o Flamengo usou suas principais peças diante do Cuiabá -, do outro ele lamenta ter a ausência de três importantes jogadores: Guilherme Bisolli, Richard e Christian.

Richard levou o terceiro cartão amarelo diante do Santos, nas quartas de final, enquanto Christian foi expulso no fim daquele jogo, na Vila Belmiro, e terão de cumprir suspensão. Bisolli defendeu o Cruzeiro na competição e não pode ser escalado.

Quem volta são os zagueiros Pedro Henrique e Thiago Heleno, os laterais Marcinho e Abner Vinícius, e os meias Nikão e Terans. Renato Kayser, autor de um dos gols na última vitória do Athletico-PR sobre o Flamengo em Curitiba, no início do ano, herda a vaga na frente, enquanto Léo Cittadini e Erick entram como volantes de contenção.

