Andreas Pereira e Flamengo são absolvidos no STJD Jogador e clube foram denunciados por conta da escalação de Andreas Pereira diante do Santos, em agosto, quando o atleta não cumpriu a quarentena após vir do Reino Unido

A Quinta Comissão Disciplinar do STJD absolveu, por unanimidade, o jogador Andreas Pereira e o Flamengo na manhã desta sexta-feira. O meia e o clube foram denunciados por conta da escalação do atleta diante do Santos, em 28 de agosto, em partida pela 18ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, Andreas atuou na Vila Belmiro sem cumprir quarentena após chegar do Reino Unido.

Com o resultado do julgamento, Andreas Pereira está à disposição de Renato Gaúcho para a partida contra o Cuiabá, domingo, no Maracanã. O camisa 18 está vivendo grande fase, conquistou seu espaço como titular e, na última quarta-feira, quebrou o jejum de gol de faltas do Flamengo. Especialista, o Maestro Júnior elogiou o meia e avaliou os ganhos da equipe com o batedor.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais