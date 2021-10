Andreas Pereira, dupla de zaga, retornos e mais: o que ficar de olho no Flamengo contra o Cuiabá Andreas vive um bom momento na temporada e será peça importante para o Flamengo emplacar mais uma vitória no Campeonato Brasileiro

Com o bom momento de Andreas Pereira e o retorno de jogadores que estavam com a Seleção, o Flamengo vai em busca de mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. O adversário da vez será o Cuiabá, às 20h30 (horário de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela 27ª rodada da competição. Por isso, a seguir, o LANCE! mostra o que ficar de olho no Rubro-Negro, que está em busca do tri.

Andreas Pereira: o jogador “mais quente” do Flamengo no momento é o camisa 18. Embalado pelo gol de falta, que acabou com um jejum de 1.221 dias, e pelo desempenho dentro de campo, a expectativa é de que Andreas Pereira seja, mais uma vez, um dos protagonistas da noite.

Retorno de convocados: com o fim da Data FIFA, o técnico Renato Gaúcho terá Gabi e Everton Ribeiro à disposição. O atacante não marca desde o dia 28 de agosto, quando o Flamengo venceu o Santos por 4 a 0, na Vila Belmiro. Assim, o jogo desta noite será a oportunidade para o artilheiro do time na temporada por fim ao jejum de gols.

Além dele, a volta de Everton Ribeiro é essencial para as pretensões do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O camisa 7 jogou em alto nível até a convocação para esta última Data FIFA e foi importante para a classificação à final da Libertadores. Dessa forma, o meio-campista será mais um reforço de peso para Renato Gaúcho.

Diego Alves: a noite será especial para o goleiro, que, ao entrar em campo, alcançará a marca de 200 jogos com a camisa do Flamengo. Diego Alves defende as cores do Fla desde de 2017, já conquistou nove títulos e se consolidou como um dos ídolos recentes desse vitorioso grupo. Recuperado de um trauma que sofreu no pé, ele será peça importante para o Rubro-Negro contra o Cuiabá

Dupla de zaga: para a partida, o Flamengo não contará com Rodrigo Caio, que segue a programação de controle de cargas pré-determinada pelo Departamento Médico. Esta será a primeira vez desde o dia 26 de setembro que Renato Gaúcho não contará com o zagueiro. Assim, Bruno Viana, Gustavo Henrique e Léo Pereira são os únicos defensores à disposição para segurar o ataque do Dourado.

Torcida: o Flamengo está invicto dentro de casa desde o retorno do público aos estádios. No total, foram quatro jogos e quatro vitórias, com direito a dez gols marcados e apenas um sofrido. Assim, mais uma vez, a Nação terá a “função” de ser o 12º jogador e empurrar o time à mais uma vitória.

