Andreas Kisser celebra primeiro aniversário após a morte da mulher: ‘Triste e incrédulo’

Da Redação 25/08/2022 - 5:36 Compartilhe

Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, completou 54 anos nesta quarta-feira (24) e fez uma publicação em seu Instagram comentando sobre esse ter sido a primeira vez que passa a data sem a mulher, Pat Kisser, morta há menos de dois meses, vítima de um câncer de cólon.

“Tiramos esta foto no dia do meu aniversário no ano de 1990, na casa onde eu morava no bairro Jardim em Santo André, SP. Estava completando 22 anos e foi a primeira festinha com a minha nova namorada, a Patrícia. Desde então meus aniversários sempre foram muito especiais, muito celebrados e ela sempre inventava algo f*da”, escreveu o músico.

Andreas relembrou dois momentos em que a mulher preparou surpresas para ele em seu aniversário, como quando ensaiou dois dos três filhos do casal para tocarem para ele um cover de “Paranoid”, da banda Black Sabbath, e em outro aniversário em que ela preparou uma festa temática indiana.

O guitarrista terminou a publicação dizendo que esse é o primeiro aniversário que passa sem a esposa desde que eles se conheceram, em 1990, e que apesar de triste, mantém lembranças lindas.

“Hoje celebro meu primeiro aniversário sem ela ao meu lado desde q a gente se conheceu, triste e ainda incrédulo mas com lembranças lindas e muito vivas! Gratidão eterna!”, escreveu Andreas.