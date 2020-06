Andréa Sorvetão revela atrito com Marlene Mattos nos tempos de Paquita

Andréa Sorvetão, de 46 anos, ficou conhecida na década de 80 por ser uma das paquitas da apresentadora Xuxa Meneghel. Em entrevista a Bruno Simone, do canal Na Real, no YouTube, ela revelou o estopim para sua saída do grupo, destacando as cobranças e brigas com Marlene Mattos, diretora da atração.

A atriz contou que chegou no limite quando foi cobrada após se ausentar de um dos shows por problemas de saúde. “A Marlene ligou me descascando. Eu não pude nem abrir a boca. Da minha cabeça não saia ‘eu não mereço ouvir isso'”, disse. “Eu disse ‘Marlene, tá bom. Chega! Eu saio do grupo'”, completou.

Sorvetão revela que Xuxa chegou a pedir para ela ficar, mas ela aos prantos, revelou que não conseguia mais. Na sequência, conta que ainda foi induzida por Marlene a se demitir.

Na época, a ex-atriz, e que atualmente trabalha como empresária, tinha apenas 16 anos. Ela começou como Paquita em 1986 e deixou o grupo em 1990. Anos mais tarde, ela chegou a trabalhar novamente com Xuxa, de 1996 a 1999.

