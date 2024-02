Andréa Sorvetão recusa convite para participar de documentário sobre Paquitas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/02/2024 - 11:56 Para compartilhar:

Após rompimento com Xuxa e as Paquitas, Andréa Sorvetão não será vista no documentário “Para sempre tão bom: Paquitas”, que está sendo produzido pelo Globoplay. Segundo o “EXTRA”, a comunicadora ignorou o convite para participar da produção, que ainda não tem data de estreia confirmada.

De acordo com o jornal, Ana Paula Guimarães, ex-Paquita e diretora artística da produção, revelou que estava disposta a relevar as brigas de Sorvetão com o resto do elenco: “Convidamos todas as paquitas. Algumas ainda estão vendo agenda, mas queremos ter todas”.

Mesmo assim, a recusa de Andréa teria vindo na forma de silêncio. A reportagem da IstoÉ entrou em contato com a influenciadora para obter uma posição acerca do assunto, mas não foi respondida até o momento de publicação desta nota. O espaço segue aberto.

