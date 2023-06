Andrea Pirlo será técnico da Sampdoria na Serie B italiana

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/06/2023 - 15:04 Compartilhe

Andrea Pirlo, que na última temporada comandou o Fatih Karagümrük da Turquia, voltará a ser treinador na Itália, à frente da Sampdoria, que vai disputar a Serie B, anunciou o histórico clube nesta terça-feira (27).

Pirlo assinou contrato até 30 de junho de 2025, explicou a ‘Samp’.

O ex-meia de Milan e Juventus, de 44 anos, continua à espera de uma experiência bem-sucedida como treinador.

Pirlo estreou à beira dos gramados em grande estilo, na Juve, em meados de 2020. No entanto, os resultados não foram os esperados e ele foi demitido depois de uma temporada, apesar de a equipe ter conquistado dois títulos (Supercopa da Itália e Copa da Itália) e ter se classificado para a Liga dos Campeões (4ª colocada na Serie A).

Depois de um ano livre no mercado, ele assumiu em 2022 o Fatih Karagümrük, de Istambul. A três rodadas para o final da temporada, em maio, Pirlo foi demitido com a equipe na nona posição do Campeonato Turco.

A Sampdoria, que enfrenta grandes dificuldades financeiras e terminou a última temporada como lanterna da Serie A, foi comprada no final de maio pelos empresários Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, donos do Leeds United.

