Andrea Pirlo é eleito para integrar o Hall da Fama da Figc

ROMA, 06 FEV (ANSA) – O ex-meio-campista Andrea Pirlo, campeão da Copa do Mundo de 2006 pela seleção da Itália, foi eleito nesta quarta-feira (5) para entrar no Hall da Fama da Federação Italiana de Futebol (Figc).

De acordo com um comunicado divulgado pela Figc, o ex-atleta do Milan, Juventus e Internazionale integrará a categoria de jogadores italianos, lista que já possui outros nomes de peso do futebol local, como Roberto Baggio, Paolo Maldini, Francesco Totti e Franco Baresi.

Além de Pirlo, o ex-meia-atacante Zbigniew Boniek, que tem passagens por Juventus e Roma, também foi eleito para o Hall da Fama, mas o polonês integrará a lista de atletas estrangeiros, que já conta com Ronaldo Fenômeno, Diego Maradona, Paulo Roberto Falcão e Michel Platini.

Entre outros nomes que também vão fazer parte do Hall da Fama estão o ex-técnico Carlo “Carletto” Mazzone, o ex-meia Gabriele Oriali, o ex-árbitro Alberto Michelotti, o presidente da Atalanta, Antonio Percassi, e a jogadora Sara Gama.

Os ex-atletas Pietro Anastasi e Luigi Radice, que morreram recentemente, também serão homenageados pela Figc.(ANSA)