Andrea Bocelli inaugura novo projeto beneficente na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/08/2023 - 15:50 Compartilhe

NAPOLES, 21 AGO (ANSA) – O tenor italiano Andrea Bocelli lançou nesta segunda-feira (21) um novo projeto beneficente para dar voz às crianças da cidade de Nápoles, no sul da Itália.

“Um convite a ser bom, porque ser bom é ser forte”, declarou o artista italiano aos menores do bairro Rione Sanità, que farão parte do coral formado por vozes infantis.

O projeto “ABF Voz da Itália – Nápoles”, apoiado pela Fundação Bocelli, que ajuda a apoiar crianças em vulnerabilidade social, terá sua sede no coração do território napolitano, na igreja de Santa Maria della Maddalena, na via dei Cristallini, que será inaugurada no próximo dia 28 de agosto.

A iniciativa tem como objetivo estimular o surgimento de talentos, além de realizar uma oportunidade educacional de alta qualidade, valorizando os recursos do território para criar um novo espaço educacional, vocacional, aberto e inclusivo.

Segundo a Fundação Bocelli, o novo projeto pretende restaurar a “voz” para meninas e meninos através da possibilidade de experimentar e cultivar as suas aptidões por meio da música e do canto, e graças à equipe multidisciplinar composta por educadores, psicólogos e músicos locais.

Além disso, quer representar uma possibilidade concreta de crescimento profissional para os jovens da área. O novo coral estará sediado em um espaço “disponibilizado pelo parceiro local do projeto Fundação da Comunidade San Gennaro, e é composto por 42 coristas com idades entre 6 e 16 anos, provenientes de famílias do território.

Juntamente com sua esposa e filha Virginia, Bocelli falou participou da inauguração e falou sobre música, mas também sobre bondade. “Como estamos em uma igreja, eu roubo as palavras de quem tem o direito de falar, Jesus, toda vez que fazia um milagre, dispensava o milagreiro dizendo ‘seja bom’. O que quer dizer seja bom? Significa ser forte”, disse ele às crianças.

O tenor aproveitou para citar alguns exemplos, como “um brinquedo”. “Não é preciso muito para destruí-lo, basta pegar um martelo. Quanto tempo leva para reconstruí-lo? Muita força, habilidade, inteligência. Você vê como ser bom é muito mais difícil do que ser mau? Convido você desta igreja a buscar o bem que é a melhor maneira de provar a nós mesmos e ao mundo que somos fortes”, enfatizou.

Na sequência, Bocelli mencionou quem ele define como “um dos maiores cantores de todos os tempos: Enrico Caruso”. “Vocês têm uma grande responsabilidade de levar adiante esta imensa tradição que esta cidade expressou”, concluiu ele. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias