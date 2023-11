Andrea Bocelli é homenageado com título de doutor honoris causa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/11/2023 - 17:50 Para compartilhar:

NÁPOLES, 13 NOV (ANSA) – O tenor italiano Andrea Bocelli receberá nesta terça-feira (14) um título de doutor honoris causa em Gestão de Políticas e Serviços Sociais, pela Universidade de Nápoles Federico II.

A láurea será entregue às 11h (horário local).

Os méritos do tenor serão apresentados pelo reitor Matteo Lorito e pelo diretor do departamento dessa área no ateneu, Vittorio Amato.

A instituição começou nesta segunda-feira (13) a celebrar seus oito séculos de histórica, com uma visita do presidente da Itália, Sergio Mattarella.

Durante o evento, o próprio Bocelli cantou o hino nacional para a entrada do chefe de Estado na Universidade. (ANSA).

