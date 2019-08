Andréa Beltrão não vai à coletiva de imprensa do filme ‘Hebe’

Uma ausência foi sentida na manhã desta quinta-feira no Festival de Cinema de Gramado: Andréa Beltrão não compareceu à coletiva do filme ‘Hebe – A Estrela do Brasil’. A falta da atriz causou estranheza entre os participantes, já que Andréa é a protagonista do longa e estava hospedada em um hotel na cidade. Procurada, a assessoria de imprensa do festival disse que Andréa está em cartaz com a peça ‘Antígona’ e por isso precisou retornar ao Rio.