André Valadão faz festa de Halloween ‘gospel’ e é detonado por fiéis

André Valadão foi duramente criticado por seguidores nesta quarta-feira, 1, após compartilhar imagens de uma festa de Halloween “gospel”. A celebração aconteceu na Igreja Batista Lagoinha em Orlando, nos Estados Unidos, onde ele é pastor presidente.

No Instagram, a instituição explicou que a festa tinha como objetivo “celebrar a vida”. Apesar disso, internautas não pouparam críticas, já que a tradição de se fantasiar no dia 31 de outubro é parte do Dia das Bruxas nos Estados Unidos.

“Misericórdia, fico imaginando as crianças tendo esse tipo de comemoração na cabeça. Daqui a pouco vão imitar ‘o mundo’ em outras coisas, porque é só pegar ‘do mundo’ e colocar uma pitada de igreja e já pode tudo”, detonou uma fiel, nos comentários da publicação.

“Vai pro inferno junto com as gays”, provocou outro.

“No que está se transformando a igreja que o pastor Márcio teve tanto cuidado pra conduzir”, criticou uma terceira.

Confira:

