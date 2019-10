André Silva volta à seleção portuguesa; Sanches fora da lista de convocados

André Silva está de volta à seleção portuguesa: ao contrário de Renato Sanches, o atacante do Eintracht Frankfurt está na lista dos 25 jogadores convocados nesta quinta-feira para as partidas das eliminatórias para a Eurocopa de 2020 contra Luxemburgo e Ucrânia.

Assim como Sanches, o lateral João Cancelo, que costuma ser convocado pelo técnico português Fernando Santos, tampouco foi chamado nesta quinta-feira sem dúvida por ter atuado pouco com o Manchester City.

Após um bom começo de temporada, o lateral do Leicester, Ricardo Pereira, e o atacante do PSV Eindhoven, Bruma, foram convocados.

Ruben Semedo, zagueiro central do Olympiakos, de 25 anos, foi convocado pela primeira vez pouco mais de um ano depois de sua saída da prisão na Espanha, onde passou cinco meses detido provisoriamente por suposta tentativa de homicídio e sequestro quando jogava no Villarreal.

Cristiano Ronaldo e seus companheiros vão receber a seleção de Luxemburgo em Lisboa no dia 11 de outubro e viajam a Kiev no dia 14 para a partida entre as duas equipes invictas do grupo B das eliminatórias para a Euro-2020.

Portugal, atual campeão da Europa, está a cinco pontos do líder da chave, a Ucrânia, que tem uma partida a mais.

– Lista dos 25 jogadores convocados:

Goleiros: Rui Patrício (Wolverhampton/ING), Beto (Göztepe/TUR), José Sá (Olympiakos/GRE).

Defensores: Ricardo Pereira (Leicester/ING), Nelson Semedo (Barcelona/ESP) José Fonte (Lille/FRA), Ruben Dias (Benfica/POR), Pepe (Porto/POR), Ruben Semedo (Olympiakos/GRE) Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund/ALE), Mario Rui (Napoli/ITA).

Meias: William Carvalho (Betis/ESP), Danilo Pereira (Porto/POR), Ruben Neves (Wolverhampton/ING), João Moutinho (Wolverhampton/ING), João Mário (Lokomotiv Moscou/RUS), Bruno Fernandes (Sporting Portugal/POR), Pizzi (Benfica/POR), João Félix (Atlético de Madrid/ESP).

Atacantes: Bernardo Silva (Manchester City/ING), Gonçalo Guedes (Valencia/ESP), Cristiano Ronaldo (Juventus/ITA), André Silva (Eintracht de Fráncfort/ALE), Rafa Silva (Benfica/POR), Bruma (PSV Eindhoven/HOL).

