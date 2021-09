André Rosa comemora titularidade no Joinville na Copa SC em seu retorno ao clube Lateral-direito voltou de empréstimo após conquista do acesso pelo Camboriú

A equipe do Joinville empatou com o Avaí pelo placar de 1 a 1 na quarta-feira (22), em confronto válido pela segunda rodada da Copa SC. O confronto também marcou o retorno do lateral-direito André Rosa à equipe titular do JEC.

Fla e Verdão no topo: veja os elencos mais valiosos do mundo fora da Europa

O jogador estava emprestado ao Camboriú FC, onde conquistou junto com o clube, o acesso para a elite do futebol catarinense em 2022. André falou sobre essa volta.

– Foi um momento de muita alegria para mim. Fico sempre feliz demais em poder mostrar o meu futebol durante os 90 minutos aqui dentro desse clube que amo. Estou extremamente contente com o que vem acontecendo na minha carreira nos últimos meses. – revelou o atleta.

VEJA TABELA COM DATAS E HORÁRIOS DAS OITAVAS DE FINAL DA SÉRIE D



André tem apenas 20 anos e deve revezar entre o grupo que disputa a Copa SC e o elenco que segue na disputa do Campeonato Catarinense Sub-20. O time da copa volta a entrar em campo apenas na quarta-feira (29), enquanto a base já entra em campo neste sábado (25), contra o Criciúma, fora de casa. O lateral também falou sobre essa possibilidade.

– Para mim isso é muito bom, porque o que eu quero é estar em atividade. Trabalho duro no dia a dia e vou sempre dar o meu melhor independente de ser no Sub-20 ou no profissional. Meu objetivo é ajudar e construir uma história aqui dentro do Joinville. Também quero atuar bastante para poder atingir o meu melhor nível. – concluiu.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também