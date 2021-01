André Rizek recebe carta de torcedor ‘furioso’ que reclama de ‘medíocres e medonhos analistas do SporTV’ Carta com data de novembro de 2020 reclamava da equipe de transmissão de um jogo do Fluminense no dia anterior e defendia um possível excesso de críticas à Ganso

Um torcedor do Fluminense, furioso com a forma com que a equipe de transmissão do ‘SporTV’ analisava o desempenho de Paulo Henrique Ganso em novembro de 2020, enviou uma carta para a redação do ‘SporTV’, no Rio, endereçada a André Rizek. O jornalista recebeu nesta terça-feira, quase três meses depois, e resolveu postar o conteúdo nas redes sociais.

– Recebi uma carta de telespectador hoje… quando trabalhava em jornal, não havia redes sociais, era minha diversão abrir cartas dos leitores! A que chegou hoje mostra um fã do Ganso meio bravo com nossas equipes de transmissão – postou, com as fotos do envelope e da carta, que foi digitada em computador.

– O canal SporTV, ao invés de oferecer boas e isentas informações ao assinante, resolveu pegar no pé do jogador do Fluminense, Paulo Henrique Ganso – começou a carta que levava no título a frase ‘Analistas medíocres’.

– Todo jogo do Tricolor carioca, alguns medonhos e medíocres analistas e narradores de meia pataca do SporTV, que nunca jogaram nem pedra em vidraça, quanto mais futebol, escoceiam Ganso. Desrespeita o Atleta – continuou.

Sábado, no jogo Fluminense e Fortaleza, 3 patetas (sic) decidiram achincalhar Ganso, anunciando a #Ganso erra passes. Resultado da nobagem: nenhum telespectador participou da sandice proposta pelos asnos (sic) – afirmou.

Segundo publicação do site ‘GE’, a partida em questão teve narração de Luiz Carlos Jr., comentários de PC Vasconcellos e Ana Thaís Matos e reportagem de Lucas Catrib.

Confira o restante da carta:

O estúpido, inacreditável , covarde e torpe patrulhamento contra Ganso prosseguiu durante a transmissão. “Ganso volta no segundo tempo, anunciou o desapontado narrador.

Adiante, nova parlapatice do narrador: Ganso segue em campo. Quebraram a cara, porque Ganso atuou o jogo inteiro e foi elogiado pelo treinador. É a opinião que vale e acrescenta para todo atleta. Final do jogo, o falastrão, desesperado e azedo analista de quinta categoria, voltou a apelar: “Atuação de Ganso foi apagada”.

Sugiro, por fim, que o patético trio no próximo jodo do Fluminense e do Ganso criem uma merecida homenagem para eles. a #Não Sabemos Nada. Será a glória.

Recebi uma carta de telespectador hoje… quando trabalhava em jornal, não havia redes sociais, era minha diversão abrir cartas dos leitores! A que chegou hoje mostra um fã do Ganso meio bravo com nossas equipes de transmissão… @SporTV pic.twitter.com/9M9A7SAjrM — André Rizek (@andrizek) January 26, 2021

