André Rizek recebe ameaça física pela web e rebate: ‘Você acha que consegue, valentão?’ Internauta afirmou que tem vontade de 'moer' o apresentador 'na porrada'; jornalista fazia uma crítica a fome no Brasil

O jornalista do SporTV André Rizek rebateu um internauta que respondeu a uma mensagem postada por ele no Twitter, dizendo que tinha vontade de agredi-lo fisicamente. Na publicação, feita neste sábado, Rizek fazia uma crítica a fome dos mais pobres no país.

– A fome no Brasil aumenta, apesar de crescer a produção de alimentos (per capita). Problema não é a quantidade de comida – tem para todos, mas está na boca de poucos. Que país cruel o nosso – postou o jornalista, que foi respondido com agressividade em um dos comentários.

– Tem vários malucos que eu gostaria de moer na porrada (sic). O Rizek está na primeira página.

– Legal, você acha que consegue valentão? – respondeu.

A resposta viralizou e a pessoa acabou apagando a ameaça.

Internauta apagou a postagem, que pode ser vista neste print (Foto: Reprodução/Twitter)

André Rizek costuma ser seguido por haters nas redes sociais, área que ele costuma falar abertamente de muitos temas, além do esporte, como política e problemas latentes na sociedade.

