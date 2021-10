André Rizek rebate provocação de internauta: ‘Você acha que consegue, valentão?’

André Rizek, apresentador do ‘Seleção SporTV’ rebateu a provocação após um internauta fazer uma publicação que dizia: ‘’Tem vários malucos que eu adoraria moer na porrada. O Rizek ta na primeira pagina’’.

Logo em seguida, Rizek rebateu: ‘’Legal, você acha que consegue, valentão?’’ disparou o jornalista.

O apresentador costuma ser ativo em seus perfis nas redes sociais. No twitter, ele coleciona dois milhões de seguidores e interagi em comentários e reações.

Pouco antes do comentário do internauta, o jornalista compartilhou uma matéria da Folha de São Paulo falando sobre o aumento da fome no Brasil e refletiu: ‘’Bom dia. Matéria da Folha de Hoje. A fome no Brasil aumenta, apesar de crescer a produção de alimentos (per capita). Problema não é a quantidade de comida – tem para todos, mas está na boca de poucos. Que país cruel o nosso.’’

Bom dia. Matéria da Folha de hoje. A fome no Brasil aumenta, apesar de crescer a produção de alimentos (per capita). Problema não é a quantidade de comida - tem para todos, mas está na boca de poucos. Que país cruel o nosso. pic.twitter.com/rwCwzz3MfG — André Rizek (@andrizek) October 23, 2021

